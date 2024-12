Sonne blendet Autofahrer in Wattenweiler

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagvormittag im Neuburger Ortsteil Wattenweiler gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 11.20 Uhr ein Mann mit seinem Auto auf der Dorfstraße in Wattenweiler. Schließlich musste er verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein 23-jähriger Autofahrer hinter ihm erkannte dies vermutlich aufgrund der blendenden Sonne zu spät, so die Polizei, und fuhr auf. Der Wagen des Geschädigten musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

