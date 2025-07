Auf einmal brennt es im Müllfahrzeug in Krumbach

Am Montag gegen 8.55 Uhr, bemerkte der 51-jährige Fahrer eines Mühlentsorgungsfahrzeuges, dass es aus dem Laderaum rauchte. Er befand sich am Stadtgarten, südlich der Grundschule. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er schon Müll in Burtenbach, Thannhausen und Krumbach aufgeladen. Die Feuerwehr Krumbach wurde alarmiert und konnte den Brand im Laderaum des Lkw löschen, berichtet die Polizei. Die Brandursache ist bislang unklar. Es könnte ein Gegenstand im Hausmüll entsorgt worden sein, welcher sich selbst entzündet hatte. Den Sachschaden am Lkw schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Das Fahrzeug war noch fahrbereit und konnte selbstständig in eine Werkstatt gesteuert werden. (AZ)

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Müllfahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis