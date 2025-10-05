Icon Menü
Brand im Wintergarten: Heiße Asche sorgt für Feuer in Thannhausen

Thannhausen

Heiße Asche im Plastikeimer: Wintergarten beginnt zu brennen

Zufällig sieht eine Polizeistreife in der Augsburger Straße in Thannhausen Rauch hinter einem Haus aufsteigen. In einem Wintergarten brannte es.
    • |
    • |
    • |
    In einem Wintergarten in Thannhausen brannte es am Samstag.
    In einem Wintergarten in Thannhausen brannte es am Samstag. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Eine Streife der Polizei Krumbach ist am Samstag gegen 11.25 Uhr in der Augsburger Straße in Thannhausen unterwegs gewesen. Die Beamten bemerkten hinter einem Wohnhaus Rauch. Es stellte sich heraus, dass es dort innerhalb eines Wintergartens zu brennen angefangen hatte. Durch die herbeigerufene Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, sodass nur relativ geringer Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand, berichtet die Polizei. Als Ursache des Brandes wurde die nicht ordnungsgemäße Entsorgung von heißer Asche festgestellt. Diese wurde in einen Plastikeimer geleert, der dann zu brennen begann. (AZ)

