Prozess: Bewohner der Asylunterkunft belastet Brandstifter

Im Prozess vor dem Landgericht Memmingen gegen einen 41-jährigen Mann aus dem südlichen Landkreis Günzburg, dem die versuchte schwere Brandstiftung in einer Flüchtlingsunterkunft in Krumbach vorgeworfen wird, verdichten sich die Hinweise auf ein fremdenfeindliches Tatmotiv. Am zweiten Verhandlungstag wurden mehrere Zeugen gehört, darunter Ermittler der Kriminalpolizei und ein Bewohner der Unterkunft, der den Angeklagten belastet.

Oliver Wolff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Asylunterkunft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis