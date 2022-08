Nordic Walker machen sich in Langenhaslach auf einen schönen Weg

Der Nordic-Walking-Tag beim TSV Langenhaslach lockt die Sporttreibenden. Welche Strecken zur Auswahl stehen und wie sich die Aktiven anmelden können.

Zum achten Mal bereits veranstaltet der TSV Langenhaslach einen Nordic-Walking-Tag. Start für die Breitensporttreibenden ist am Feiertag Mariä Himmelfahrt, 15. August, um 14 Uhr.

Im August pausiert die Landkreis-Tour der Nordic Walker und so nehmen die Aktiven das Angebot des TSV Langenhaslach auch diesmal dankbar an. Dieser Lauf ist, wie der gastgebende Verein betont, kein Wettkampf, es erfolgt keine Zeitnahme. Auch eine Teilnahme ohne Stöcke ist möglich. Die Freude am gemeinsamen Sporteln steht absolut im Vordergrund.

Start und Ziel am Sportgelände

Die abwechslungsreiche Strecke mit wenigen, moderaten Steigungen kann als Acht- oder als Elf-Kilometer-Variante gelaufen werden. Unterwegs gibt es zwei Verpflegungsstationen. Die Streckenführung geht Richtung Kemnat auf durchweg sehr gut ausgebauten, schattigen Waldwegen. Vorbei an der Kapelle St. Anna in Kemnat kommen die Teilnehmenden, die sich dann einen kurzen Blick über das Mindeltal gönnen dürfen, ehe es wieder Richtung Langenhaslach zum Sportgelände geht. Dort ist auch der Startpunkt der Tour.

Das Startgeld beträgt für Erwachsene fünf Euro. Für die Gruppen mit den meisten gelaufenen Kilometern wird ein Preisgeld ausgeschüttet. Unter allen Teilnehmern werden Sachpreise verlost.

Um eine reibungslose Organisation zu unterstützen, bittet das Veranstaltungsteam um Anmeldungen bei Regina Schwendner, E-Mail regina.schwendner@freenet.de oder Telefon (08283) 1874 oder (0160) 902525215. Nachmeldungen vor Ort sind aber ebenfalls möglich. (AZ)

