Breitenthal

13:12 Uhr

10.000 Euro Schaden nach Unfall im Kreisverkehr in Nattenhausen

Am Donnerstagaben hat sich in Nattenhausen ein Verkehrsunfall ereignet.

Eine Autofahrerin will in Nattenhausen in den Kreisverkehr einfahren und übersieht einen anderen Wagen. Verletzt wird niemand, der Schaden ist fünfstellig.

Am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr hat sich am Kreisverkehr in Nattenhausen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 61-jährige Fahrerin fuhr laut Polizeibericht von Nattenhausen kommend in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei ein aus Richtung Seifertshofen kommendes, bevorrechtigtes Fahrzeug, das sich bereits im Kreisverkehr befand. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Der Pkw der 61-Jährigen musste anschließend abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (AZ)

