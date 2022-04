Auto bleibt nach Unfall in Breitenthal auf dem Dach liegen

Aufs Dach gekippt ist ein Auto nach einem Zusammenstoß im noch relativ neuen Kreisverkehr beim Ortsteil Nattenhausen. Wie das passiert ist.

Am Samstagmorgen um kurz nach 9 Uhr hat sich beim Kreisverkehr in der Hauptstraße im Breitenthaler Ortsteil Nattenhausen ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 62-jähriger Pkw-Fahrer in den Kreisverkehr einfahren, obwohl sich bereits ein Auto im Kreisverkehr befand. Der Fahrer ging davon aus, dass der andere Pkw den Kreisverkehr verlassen möchte.

Unfall im Kreisverkehr: Auto wird durch den Aufprall umgestoßen

Nachdem die 43-jährige Fahrerin aber ordnungsgemäß weitergefahren war, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Fahrzeug der Fahrerin wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes umgestoßen und kam auf dem Dach zum Liegen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Laut Polizei aber wurde die Fahrerin nur leicht verletzt. Sie wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. (AZ)