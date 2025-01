Auto erfasst frei laufenden Hund

Tödlich für ein Tier hat ein Unfall am Silvesterabend geendet. Das berichtet die Polizei. Ein Autofahrer war gerade auf der Staatsstraße 2018 von Breitenthal in Richtung Nordholz unterwegs, als zu Beginn eines Waldstücks ein frei laufender Hund die Fahrbahn kreuzte. Das Tier wurde frontal vom Fahrzeug erfasst. Der Hund starb noch an der Unfallstelle. Durch das Auslesen des Hundechips konnte der Besitzer ermittelt und verständigt werden. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Silvesterabend Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis