Autofahrer verursacht Unfall bei Breitenthal und fährt weiter

Ein Autofahrer ist in Richtung Breitenthal unterwegs und verursacht durch riskantes Überholen einen Unfall auf der Staatsstraße. Dann fährt er weiter.

Ein Unbekannter Autofahrer hat am Freitagmorgen gegen 7.10 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Breitenthal und Nordholz einen Unfall verursacht, weil er riskant überholte, und ist danach geflüchtet. In einem silbernen Kleinwagen, vermutlich ein Opel, überholte er in Fahrtrichtung Breitenthal einen Lastwagen, obwohl Gegenverkehr kam. Die erste entgegenkommende, 35-jährige Autofahrerin konnte durch eine Gefahrenbremsung einen frontalen Zusammenstoß gerade so vermeiden. Der hinter ihr fahrende 36-Jährige konnte jedoch nicht mehr stark genug bremsen oder ausweichen und fuhr der 35-Jährigen auf.

Mindestens 10.000 Euro Sachschaden

Der Sachschaden liegt laut Polizei im unteren fünfstelligen Bereich, also bei mindestens 10.000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten verletzten sich nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Kennzeichen, Fahrzeug oder zur Person im flüchtigen Auto geben können, sich telefonisch unter 08282/9050 bei der Polizeiinspektion Krumbach zu melden. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs hat die Polizei gegen Unbekannt eingeleitet. (AZ)