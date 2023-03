Autoreifen illegal am Oberrieder Weiher entsorgt

Auch 15 Heckscheiben wurden am bekannten Weiher abgeladen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden am südlichen Bereich des Oberrieder Weihers etwa 25 Autoreifen sowie 15 Heckscheiben illegal entsorgt. Dies schreibt die Krumbacher Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282/905-0, zu melden. (AZ)