Bei Breitenthal wurde illegal Bauschutt abgelagert

Nach einer unerlaubten Abfallentsorgung bei Breitenthal sucht die Polizei Zeugen.

In den vergangenen Tagen entsorgte ein bislang unbekannter Täter eine größere Menge Bauschutt und sonstigen Müll im westlichen Flurbereich am Egatweg, circa einen Kilometer westlich von Breitenthal. Teile des Mülls landeten hierbei sogar in einem Wassergraben.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet nun die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer. 08282/905-0. (AZ)