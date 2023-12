Breitenthal

vor 19 Min.

Breitenthaler Musiker begeistern beim Weihnachtskonzert

Plus Die anstrengende Probenarbeit der 50 Musiker und Musikerinnen des Musikvereins Breitenthal hat sich gelohnt. Was dem Publikum geboten wurde.

Von Manuela Rapp

Da liegt was in der Luft in Breitenthal: „Musik öffnet Raum für Träume und lässt uns zusammen träumen“, zitierte Moderatorin Theresa Kober beim traditionellen Weihnachtskonzert den Komponisten David Maslanka. Für sein Werk „California“ gilt das allemal. Kalifornien, ja, da verweben sich Klangmotive in Bilder, Sehnsüchte, Träume. Musikalischer Reiseleiter hierfür: der Breitenthaler Musikverein.

Mit diesem hochkarätigen, anspruchsvollen Stück und einer Mischung unterschiedlicher Genres verstand er es, seine rund 240 Gäste gar trefflich zu unterhalten. Da hatten so unterschiedliche Nummern wie „Born4horn“ (Fritz Neuböck) genauso ihren Platz wie bekannte Weihnachtslieder im Glamoursound bei „A Christmas Carol Fantasy“ (Arrangement: Takashi Hoshide).

