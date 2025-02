Breitenthaler Schützen wählen neue Vorstandschaft

Hermann Jehle ging nach der Begrüßung & dem Totengedenken (Lecheler Georg, Reinartz Johann & Ehrenmitglied Vogg Konrad) auf Neuanschaffungen ein, wie z.B. ein neuer Kompressor für die Luftdruckwaffen & neue Kameras für den Großkaliberstand. Die Jugendleiterin Ramona Burghard freute sich über das Engagement von den über 20 Jugendlichen, die mit viel Spaß bei Schießveranstaltungen, Trainingslager, Gausommerbiathlon u.v.m. dabei waren. Sportleiter Roland Seitz konnte wieder über viele gute Ergebnisse berichten. Ein großer Erfolg beim Gauschießen in Bleichen war mit einem 0,0 Teiler Christian Pfaff gelungen, der damit Gaukönig wurde. Dann übergab er das Wort an die Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler, die die Leitung der Neuwahlen übernahm. Mit folgendem Ergebnis: 1. und 2. Vorstand: Ramona Burghard/Hermann Jehle 1. und 2. Kassiererin: Doris Burghard/Verena Egger 1. und 2. Schriftführer: Stefanie Strobel/Georg Bihlmaier Sportleiter: Christian Pfaff 1. und 2. Jugendleiter: Tobias Schiefele/Basti Hönig Damenleiterin: Gudrun Reisch Beisitzer: Jenny Hönig, Michael Burghard und Kevin Kaut Zeugwart: Reiner Stohr In ihrem Grußwort lobte sie die solide Vereinsführung. Erster Gauschützenmeister Helmut Konrad überbrachte die Grüße des Gaues Krumbach und informierte über das 100-jährige Jubiläum des Gaues im Juni diesen Jahres. Bei den Ehrungen würdigte er Doris Burghard, Martha Föhr, Klaus Jäger, Anne Kaiser, Annemarie Pfaff und Reiner Stohr mit der Ehrennadeln für 40-jährige und Martha Schiefele für 50-jährige Mitgliedschaft. Zum Ehrenvorstand wurde Anton Burghard ernannt für seinen langjährigen Einsatz als Vorstand, im RWK und seine tatkräftige Unterstützung bei allen Aktivitäten des Vereins. Zum Ehrenmitglied wurde Barbara Strobel ernannt für Ihren langjährigen Einsatz als Schriftführerin, Kassiererin und als Pressewartin. Nach den Ehrungen hielt die neue Vorständin Ramona Burghard eine Rede für Hermann Jehle, der sehr viel für den Verein bewegt hat und überreichte ihm als Dankeschön eine Ehrenscheibe.

Icon Vergrößern Die geehrten Mitglieder bei den Breitenthaler Schützen Foto: Schützenverein Breitenthal Icon Schließen Schließen Die geehrten Mitglieder bei den Breitenthaler Schützen Foto: Schützenverein Breitenthal