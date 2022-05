Dekan Klaus Bucher zum Jubiläum: "Gemeinsam können wir was erreichen"

Plus Dekan Klaus Bucher feiert in Breitenthal sein silbernes Priesterjubiläum. Ein Gespräch über seinen Werdegang und über seine Aufgaben.

Herr Pfarrer Bucher, wie war Ihr Weg bis nach Breitenthal?



Klaus Bucher: Ich komme aus Illerzell, das ist ein Stadtteil von Vöhringen, zwanzig Kilometer von hier. Dort durfte ich am 11. Mai 1997 meine erste hl. Messe feiern, nachdem ich eine Woche zuvor von Bischof Viktor Josef Dammertz im Augsburger Dom zusammen mit sieben anderen zum Priester geweiht worden war. Nach einigen Jahren als Kaplan im Augsburger Raum bin ich 2002 als junger Pfarrer ins Günztal gekommen. Daraus sind jetzt schon zwei Jahrzehnte geworden.