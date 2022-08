Breitenthal

vor 33 Min.

Der mit der Gans schwimmt – Oliver Staude und der "schicke Dicke"

Plus Ingrid und Oliver Staude sind mit dem "schicken Dicken" eine Attraktion im Naherholungsgebiet bei Breitenthal. Wie es zu der Freundschaft mit dem Gänserich kam.

Von Alois Thoma

Ingrid und Oliver Staude gehen wieder Baden im Oberrieder Weiher. So wie fast jeden Vormittag in der warmen Jahreszeit. Und sie haben einen Begleiter. „Schicker Dicker“ nennen sie ihn. Mit ihm können die beiden Breitenthaler getrost „in See stechen“, denn er ist ein ausgezeichneter Schwimmer, obwohl er erst zwei Jahre alt ist und keine Hände hat. Aber er durfte bereits im Alter von vier Wochen das erste Mal mit schwimmen. Dazu muss man wissen: Der „Dicke“ ist kein Mensch, er ist ein Tier. Genauer gesagt eine Gans, männlichen Geschlechts. Gans(z) artig schwimmt das Federvieh neben beziehungsweise hinter seinen Besitzern her, als sei es das Selbstverständlichste auf der Welt. „Manchmal kann es aber auch sein, dass er an einer bestimmten Stelle einfach nicht mehr weiter will“, verrät Oliver Staude, bringt aber gleichzeitig Verständnis dafür auf. Dann wird einfach umgekehrt und das Ufer angesteuert.

