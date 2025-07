Erfolgreiches Jugendvorspiel in Breitenthal

Vor kurzem veranstaltete der Musikverein Breitenthal mit dem Programm „Pauli Schildkröte auf Reisen“ eine musikalische Fortsetzungserzählung zur bereits in der Vergangenheit aufgeführten Geschichte „Ferdinand sucht seinen Ton“. Nachdem Jugendleiterin Anna Lecheler das Publikum begrüßt hatte, präsentierten zunächst die Blockflötengruppen des Vereins im Rahmen eines Vorspiels ihr bisher Erlerntes und ernteten hierfür großen Applaus. Im Anschluss bereiste die Schildkröte „Pauli“ anlässlich ihres 100. Geburtstags die ganze Welt und wurde hierbei in jedem einzelnen Land musikalisch von Jungmusikerinnen und Jungmusikern begleitet. Damit die jungen Zuhörenden im Publikum die verschiedenen Instrumente nicht nur aus der Ferne begutachten konnten, fand im Anschluss wieder eine Instrumentenvorstellung statt, bei der die Kleinen sich unter Anleitung selbst an verschiedensten Instrumenten ausprobieren konnten.

