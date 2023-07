Fahrerflucht nach Verkehrsunfall bei Breitenthal

Radfahrer stürzt, weil Pkw-Fahrer die Vorfahrt missachtet. Weil der Pkw-Fahrer nicht angehalten hat, sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Am Dienstag gegen 15.15 Uhr kam es zwischen Nattenhausen und Breitenthal zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Radfahrer fuhr auf dem Radweg von Nattenhausen Richtung Breitenthal, als ein schwarzer Mercedes von der Staatsstraße aus Richtung Breitenthal kommend nach links in die Ortsverbindungsstraße nach Deisenhausen einbog. Der Pkw missachtete die Vorfahrt des Radfahrers, woraufhin dieser stark abbremsen musste und zu Sturz kam, so die Angaben der Polizei. Der Radfahrer zog sich leichte Schürfwunden am Arm zu. Am Fahrrad entstand nur ein geringer Sachschaden von 50 Euro. Der schwarze Mercedes fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Deisenhausen. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)