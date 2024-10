Baugebiet: Gemeinde verpasst jedem Grundstück eine Zisterne

25 Grundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser will die Gemeinde Breitenthal im neuen Jahr erschließen. Im Rat wurde jüngst einstimmig entschieden, wie das Gebiet am südlichen Ortsrand ausgestaltet werden soll. So beschloss das Gremium unter anderem eine Straßenbreite von sechs Metern. Bankett und Gehwege wird es nicht geben. Einstimmig haben die gewählten Vertreter dafür votiert, jedes Grundstück mit einer jeweils baugleichen Zisterne zu versehen und es so samt der üblichen übrigen Anschlüsse und Leitungen zu vermarkten.

