Gelungene Premiere: Jugendkapellen rocken das Breitenthaler Vereinsheim

Vonn Filmmusik zu Rock-Klassiker: Die Jugendkapellen Tafertshofen-Ebershausen-Nattenhausen und Mindel-Zusam geben im Breitenthaler Vereinsheim ein Konzert.

Zum ersten Mal veranstalteten die Jugendkapellen Tafertshofen-Ebershausen-Nattenhausen (T.E.N.) und Mindel-Zusam ein gemeinsames Jugendkonzert. Den Konzertabend im Breitenthaler Vereinsheim eröffnete das Vororchester Mindel-Zusam mit ihrem Aushilfsdirigenten Patrick Scheel. Den ersten Teil stellten die 25 jungen Musikerinnen und Musiker unter das Motto Movie Night. Beim Stück „Viking!“ wurde das Publikum mit einer dynamischen und kraftvollen Melodie in die Welt der Wikinger entführt. Mit den bekannten Melodien aus Star Wars ging es weiter. „Supercalifragilisticexpialigetisch“ ist nicht nur ein veritabler Zungenbrecher, der für gute Laune sorgen soll, sondern auch eine der bekanntesten Melodien aus dem Disney-Musicalfilm Mary Poppins. Dieses Wort- und Klanggebilde ging leicht über die Lippen.

Nach Filmmusik folgen Rock-Klassiker

Dass sie nicht nur auf dem Terrain der Filmmusik zu Hause sind, zeigten die Kinder und Jugendlichen mit ihrem zweiten Motto „Let´s Rock“. Das gleichnamige Stück bildete den Auftakt zum rockigen Teil. Die ultimative Stadionhymne „Rock & Roll – Part II“ wurde von Paul Lavender geschickt arrangiert und mitreißend vorgetragen. Wer hier noch stillsitzen konnte, wippte oder klatschte spätestens bei den bekannten Queen-Hits „Another one bites the Dust“ und „We will Rock you“ begeistert mit. Diese bewältigte die Jugendkapelle sogar ohne Dirigent, da am Schlagwerk ein weiterer Mann benötigt wurde. Nach diesem tollen Finale verabschiedete sich das Vororchester.

Bezirksvorstand Patrick Scheel überreichte fünf Urkunden für bestandene Bläserprüfungen. Von links: Vorsitzender Hubert Konrad, Patrick Scheel, Ramona Seitz (D2), Tilo Seitz (D2), Benedikt Probst (D1), Emily Burghart (D1) und Laura Burghart (D2), zweite Vorsitzende Annalena Zeller. Foto: Zeller

Nach der Pause gab es eine weitere Premiere. Die fünf aktuell jüngsten Nachwuchsmusiker der Jugendkapelle T.E.N. präsentierten sich als Vororchester. Die Buben und Mädchen, die teilweise erst seit einem halben Jahr ihr Instrument spielen, zeigten beim „Lummerlandlied“ und dem schwungvollen „Zwei kleine Wölfe“, wie begeistert sie von ihrem Hobby sind. Für ihren Konzertteil hatten die 14 Musiker der T.E.N. sich ausnahmslos moderne, rockige Stücke ausgesucht. Um das Publikum gleich richtig darauf einzustimmen, starteten sie mit „Seven Nation Army“. Bei der anspruchsvollen „Bohemian Rhapsody“ zeigten die Jugendlichen, dass jeder Einzelne sein Instrument bereits sehr souverän beherrscht. Das uralte Seemannsshanty „Wellerman“ bildete keinen Stilbruch zwischen den modernen Melodien, sondern stellte sogar das aktuellste Stück des Abends dar.

Zum Schluss durften alle bei „Another one bites the Dust“, „We will Rock you“ und “We are the Champions” mitrocken. Dass dieser wiederholungswürdige Abend nicht ohne eine Zugabe im doppelten Wortsinn enden konnte, kündigte Dirigentin Yvonne Fendt an. So entließen die Jungmusiker ihr Publikum mit der Rockhymne „Eye oft he Tiger“. (AZ)

