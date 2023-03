Gemeinde Breitenthal will weiterhin sparsam wirtschaften

Plus Breitenthal ist seit 2021 schuldenfrei. Doch größere Investitionen stehen an. Spaziergänger am Oberrieder Weiher ärgern sich über Hundekot.

Einen umfangreichen Bericht zur finanziellen Situation der Gemeinde im Jahr 2022 erläuterte die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach, Barbara Fetschele, in der jüngsten Bürgerversammlung. Auch der neue Wasserwart Andreas Mayer legte seinen Bericht vor. Abschließend hatten die Bürger das Wort.

Im Fetscheles Bericht stellte sich für das abgelaufene Jahr das Haushaltsvolumen wie folgt dar: Verwaltungshaushalt mit 2.641.127 Euro, Vermögenshaushalt 1.021.427 Euro. Rücklagen konnte im Jahr 2021 gebildet werden mit einem Betrag von 1.345.274 Euro, im Jahr 2022 mit einem Betrag von 1.677.772 Euro.

Der Haushalt für das Jahr 2023 ist noch nicht verabschiedet. Jedoch stellt sich der Ausblick auf die Einnahmen wie folgt dar: Grundsteuer A und B mit 134.300 Euro, Gewerbesteuer mit 180.000 Euro, Einkommensteuerbeteiligung mit 834.100 Euro, die Schlüsselzuweisungen mit 479.450 Euro und pauschale Investitionszuweisungen mit 126.500 Euro. Bei den Ausgaben 2023 steht die Kreisumlage mit 623.300 Euro bereits fest. Die VG-Umlage wird mit 158.700 Euro veranschlagt, Gastschulbeiträge mit 100.350 Euro und der Investitionszuschuss Mittelschule mit 48.500 Euro.

Barbara Fetschele empfiehlt der Gemeinde für die anstehenden Investitionen, wie die Erschließung des Baugebiets Kirchenweg, der Neubau des Feuerwehrhauses und die Beteiligung Mittelschule Krumbach, die Rücklagen aufzubauen und weiterhin sparsam zu wirtschaften.

Rohrbruch sorgt für Wasserverlust

Gemeinderat und neuer Wasserwart Andreas Mayer erläuterte in seinem Bericht die gemeindliche Wasserversorgung. Die geförderte Wassermenge im Jahr 2022 betrug 95.220 Kubikmeter. Vom Notverbund Ebershausen kamen noch 500 Kubikmeter Wasser hinzu. Verkauft wurde an die Bürger von Breitenthal eine Wassermenge von 80.550 Kubikmetern. Ein Tagesverbrauch von 221 Kubikmeter wurde errechnet. Durch einen Rohrbruch, der ca. zwei Monate lang nicht gefunden werden konnte, ergab sich ein Wasserverlust von ca. 15.000 Kubikmeter Wasser. Des Weiteren gab es noch zwei weitere Rohrbrüche an Hausanschlussleitungen sowie einen Hauptleitungsbruch. In der Gemeinde gibt es derzeit 520 Hausanschlüsse, davon wurden sechs neu errichtet. Um Wasserverlust zu vermeiden, bat Mayer die Anwesenden, regelmäßig die Wasseruhren zu kontrollieren, ob ein Durchfluss stattfindet, oder ob Geräusche im Haus oder Garten hörbar sind, welche einem Rohrbruch zuzuordnen wären. Ebenso sollten die Toilettenspülungen und die Sicherheitsventile an den Heizkörpern kontrolliert werden.

Ärgerlich für Sparziergänger am Oberrieder Weiher sind die Hundekottüten, die von den Besitzern einfach liegen gelassen werden. Foto: Susanne Hofmeister

Nach den ausführlichen Berichten zu den Finanzen und der Wasserversorgung der Gemeinde übergab Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler das Wort an die Bürgerinnen und Bürger. Die Frage, ob beim Ausbau des Kirchenweges Platz für Fußgänger bleibt, konnte Wohlhöfler mit "Ja" beantworten. Der vorhandene Wassergraben bleibt und ein Grünstreifen mit ca. einem Meter Breite. Ein weiterer Bürger wollte wissen, wie es in Krumbach mit dem Ausbau der Mittelschule und dem Sportzentrum weitergehe. Hierzu wusste Wohlhöfler, dass die Planungen weiterlaufen würden. Aber der Landkreis Günzburg will die Realschule sanieren. Die Mittelschule solle dann ebenfalls zeitgleich saniert werden. Wie der Landkreis vorgehen wird, konnte Wohlhöfler allerdings nicht beantworten.

Hundekot in Tüten am Oberrieder Weiher

Ärgerlich war für eine Bürgerin der Hundekot am Oberrieder Weiher. Zwar würden die Hinterlassenschaften in Tüten gepackt, diese aber einfach liegen gelassen. Teilweise hängen die Hundebesitzer die Kotbeutel sogar an die Sträucher. Andere legen die Beutel vor dem Dixi-Klo ab. Ein ekelhafter Anblick. Vor allem im Bereich der Liegewiese ist es am schlimmsten. Dem stimmte Wohlhöfler zu und kann nur einen Appell an die Hundebesitzer richten, so vernünftig und rücksichtsvoll zu sein, die Hinterlassenschaften ihrer Hunde mitzunehmen.