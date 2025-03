Generalversammlung des Musikvereins Breitenthal

Kürzlich hielt der Musikverein Breitenthal die jährliche Generalversammlung im Breitenthaler Vereinsheim ab. Nach der Begrüßung gab Schriftführerin Melanie Deschelmayer einen kleinen Rückblick auf das ereignisreiche Jahr 2024 mit insgesamt 25 Auftritten verschiedenster Art.

Nach dem Kassenbericht sowie dem Bericht des Wirtschaftsausschusses folgte eine Zusammenfassung der Jugendabteilung: Die Jungmusizierenden des Vereins (inzwischen Teil der JuKa Krumbach) können ebenfalls auf ein erfolgreiches Jahr mit tollen Auftritten zurückblicken. Der Musikverein Breitenthal bietet neben der Flötengruppe nun bereits das zweite Jahr eine musikalische Früherziehung an, bei der Kinder zwischen drei und sechs Jahren ihre ersten musikalischen Schritte gehen.

Da Dirigentin Marina Holzhey krankheitsbedingt nicht an der Versammlung teilnehmen konnte, berichtete für sie stellvertretend Vorständin Birgit Lecheler: Die Dirigentin ließ zuallererst einen großen Dank für den kameradschaftlichen Zusammenhalt im emotionalen ersten Halbjahr 2024 aussprechen. Des Weiteren dankte sie Tobias Häußler für die Vertretung während ihrer Baby-Pause. Trotz des turbulenten Jahres verwies sie in diesem Zuge auf ein in musikalischer Hinsicht erfolgreiches Jahr, dessen Jahreskonzert überaus gut beim Publikum angekommen war.

Birgit Lecheler bedankte sich in einer kurzen Ansprache bei Marina Holzhey für die gute Zusammenarbeit und den starken Zusammenhalt. Ebenso dankte sie sämtlichen Anwesenden, die den Musikverein das ganze Jahr über tatkräftig unterstützen - sei es durch feste Ämter oder durch anderweitige anfallende Aufgaben. Thomas Burghard, Stellvertreter der Bürgermeisterin, dankte dem Musikverein in seinem Grußwort für die musikalische Gestaltung des Gemeindelebens das gesamte Jahr über und lobte hierbei vor allem die Jugendarbeit.