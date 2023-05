Gesangverein und Musikverein begeistern das Publikum in Breitenthal

Nach langer Pause treten der Musikverein Breitenthal und der Männergesangverein Gemütlich aus Rennertshofen-Nordholz wieder gemeinsam auf.

Einen vielfältiges Hörerlebnis boten der Musikverein Breitenthal und der Männergesangverein (MGV) Gemütlich aus Rennertshofen-Nordholz bei einem Gemeinschaftskonzert. Die beiden Vereine, die bereits in der Vergangenheit schon viele gemeinsame Auftritte zum Besten gaben, trafen nun nach langer Zeit wieder im Breitenthaler Vereinsheim zusammen, um ihre alte Verbundenheit erneut mit einem vielfältigen musikalischen Repertoire aufleben zu lassen.

Der Männergesangsverein Gemütlich aus Rennertshofen-Nordholz erfreute das Publikum beim Gemeinschaftskonzert. Foto: Musikverein Breitenthal

Nachdem der MGV Gemütlich unter der Leitung von Dominik Herkommer mit Robert Schumanns „Frühlingsgruß“ den Auftakt in ein abwechslungsreiches Konzertprogramm bot, folgten weitere bekannte Lieder wie „Pigalle, Pigalle“, „Ich wollte nie erwachsen sein“ oder auch „Oh, Donna Clara“, die das Publikum im gut gefüllten Saal zum Mitwippen bewegten. Dass den Besucherinnen und Besuchern der Gesangsteil sehr zusagte, bestätigte sich durch den starken Applaus, sodass der MGV Gemütlich sogar zwei Zugaben darbot.

Musikverein Breitenthal beendet den Abend mit einer Polka

Nach der Pause eröffnete der Musikverein Breitenthal dann den zweiten Teil des Abends mit dem „Panorama Marsch“. Mit Stücken wie „Latino Mallets“ (Solistin: Johanna Häußler) und „Variations on a Korean Folksong“ entführten die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Marina Beer das Publikum auf eine kleine musikalische Weltreise lateinamerikanischer und koreanischer Klänge. „Infinity“ von Mathias Wehr hingegen gab Einblick in die Vertonung des Märchens „Der Wundervogel und die beiden Bettelknaben“. Nach „The Story“, gesungen von Tamara Jehle, und dem Wunschlied der neuen Wirtsleute „Nothing Else Matters“ beschloss der Musikverein Breitenthal den gelungenen Abend mit der Polka „Eine letzte Runde“ sowie zwei Zugaben. (AZ)

Lesen Sie dazu auch