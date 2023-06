Breitenthal

Heiße Beats bis in die Nacht in Breitenthal bei "La Siesta"

La Siesta Die 15. Auflage der großen La Siesta-Party fand in Breitenthal statt

Sommer, Party, Feiern: Während die ältere Generation sich bei Live am Marktplatz in Krumbach vergnügte, tanzten Hunderte Jüngere bei La Siesta in Breitenthal.

Eine Mega-Party feierten unzählige junge Leute bei der 15. Auflage der legendären "La Siesta" beim Sportheim Breitenthal. Die DJK Breitanthal als Veranstalter hat diesmal das Motto Neon ausgerufen und in entsprechendes Licht waren auch die drei verschiedenen Bühnen getaucht. Auf der Hauptbühne legte der bekannte DJ Aviculario auf, der "La Siesta" schon öfters begeisterte. Die Dorbühne bespielte DJ Gruny. Er sorgte für krasse Beats. Für die Freunde der spanischen Insel gab es auch eine Malle-Area mit DJ Hunter. Diese gab es zum ersten Mal auf der "la Siesta"-Party. Malle-Hits ganz außerhalb Spaniens brachten hier die Menge zum Kochen. Außerdem blieben an fünf Bars keine Cocktail-Wünsche offen. Auf mittelschwaebische-nachrichten.de findet man die schönsten Bilder von "La Siesta" in einer Bildergalerie im Internet, aufgenommen von unserem Nachtschwärmer Christoph Sauter.

