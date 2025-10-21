Herbert Beck mit bestem Teiler

Wieder gut angenommen wurde der monatliche Wettbewerb der Senioren beim Auflageschießen mit dem Luftgewehr und der Luftpistole aus dem Schützengau Krumbach in Breitenthal. Die elektronischen Schießstände gewährten optimale Voraussetzungen. Das beste Blattl des Abends gelang Herbert Beck vom Schützenverein Alpenrose Memmenhausen mit 9,2. Zweitbestes Blattl schoß Alois Stammel vom Schützenverein Ziemetshausen. Er erzielte einen 10,1 Teiler. Den dritten Platz auf dem Stockerl bestieg Roland Brandl vom Schützenbund Krumbach mit 12,0. Die meisten Ringe traf ebenfalls Allrounder Roland Brandl mit guten 313,5 Ringen. Die Breitenthaler Schützen Horst Janetti auf Platz 2 mit 313,3 Ringen und Reiner Stohr auf Platz 3 mit 312,3 Ringen verstollständigten das Siegertrio. Das Ehepaar Angelika und Georg Drexel aus Memmenhausen schoßen mit der Luftpistole. Hier hatte die Frau die Nase vorn mit 278,5 Ringen. Ihr Mann kam auf 269,9 Ringe. Die ersten drei Plazierten erhielten vom Gastgeben ein Präsent. Die vollständigen Ergebnisse sind auf der Homepage des Gaues Krumbach unter der Rubrik Breitensport/Senioren veröffentlicht.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!