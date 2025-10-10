Herbstregatta im Segelclub Breitenthal

Das dritte Jahr in Folge veranstaltete der Segelclub Breitenthal über das lange Wochenende eine offene Regatta mit internationaler Beteiligung. Für die Bootsklasse „Seggerling“ waren 21, für die Jüngstenklasse „Optimisten“ 3 und bei den „Jollen“ 4 Teilnehmer gemeldet. Bereits am Donnerstag reisten die ersten Teilnehmer aus der Schweiz und Österreich an. Am Freitag erfolgte ein Training, bestehend aus einem Theorie- und einem Praxisteil, welches von Jörn Thöne, mehrmaligen Deutschen Meister in der Seggerling-Klasse geleitet wurde. Bei moderatem Wind konnte jeder Teilnehmer sich mit den Eigenheiten des Reviers vertraut machen. Der für Samstag angesetzte Start um 13Uhr konnte auf Grund der stürmischen Wetterlage leider nicht durchgeführt werden, zu groß war das Risiko für Schäden an Mensch und Material.

Unabhängig davon, ließen es sich mancher Segler und auch vor allem auch die jüngsten Teilnehmer nicht nehmen, die Wetterverhältnisse für ein ausgiebiges Starkwindtraining zu nutzen. Da auch für Sonntag zunehmender Wind vorhergesagt war, einigten sich die Teilnehmer einstimmig auf einen sehr frühen Start. Bereits um 8 Uhr fiel der Startschuß für die erste Gruppe. Trotz Nieselregen und dem zu erwartenden auffrischenden Wind, konnten erfolgreich 3 Wettfahrten durchgeführt werden. Auch für die Zuschauer war einiges geboten, vom Frühstart, Kenterungen bis zu Rennabbruch auf Grund Materialbruchs war alles geboten.

Nachdem sich sowohl die Segler wie auch Wettfahrtleitung bei bester Verpflegung wieder aufgewärmt hatten, wurden bei der anschließenden Siegerehrung jeweils die drei Erstplatzierten jeder Startergruppe geehrt. Seggerling - Klasse: 1. Thöne Jörn (SG Thalfingen), 2. Rampp Achim (SC Breitenthal), 3. Kresser Patrick (MV Wangen). Jollen – Klasse: 1. Linke Felix (SCB) 2.Pietsch Ines (SCB) 3. Egethenmeyer Silas (SGT); Optimisten: 1. Rampp Sina (SCB), 2. Rampp Piet (SCB) 3. Egethenmeyer Ella (SGT). Alle weiteren Teilnehmer erhielten einen Erinnerungspreis.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!