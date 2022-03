Hoher Blechschaden nach Unfall in Breitenthal

Eine junge Autofahrerin missachtet frühmorgens in Breitenthal die Vorfahrt eines anderen Wagens. Beim Zusammenstoß entsteht Schaden in Höhe von 18.500 Euro.

Am Sonntagmorgen gegen 7.55 Uhr hat sich ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 18.500 Euro in Breitenthal ereignet. Wie die Polizei berichtet, war zur Unfallzeit eine 18-Jährige mit ihrem Pkw auf der Straße "Am Dorfacker" unterwegs und wollte nach links in die Oberrieder Straße einbiegen. Sie missachtete laut Polizei die Vorfahrt eines auf der Oberrieder Straße aus nördlicher Richtung heranfahrenden Pkw eines 22-Jährigen und touchierte diesen mit ihrem Wagen.

18.500 Euro Schaden bei Unfall in Breitenthal

Der 22-Jährige fuhr dadurch gegen einen angrenzenden Zaun und eine Hecke. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, so die Polizei. (AZ)