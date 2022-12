In Breitenthal bleibt die Finanzlage stabil

Der Breitenthaler Finanzhaushalt der vergangenen drei Jahre zeigt wachsende stabile Rücklagen. Größere Ausgaben stehen jedoch in den kommenden Jahren an.

In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Stands des Vermögens und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung von Breitenthal bat Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler den Rechnungsausschuss die Zahlen der Jahresrechnungen von 2019, 2020 und 2021 vorzutragen.

Beauftragt mit der Rechnungsprüfung waren die Gemeinderäte Adolf Seitz, Robert Zeller und Michael Mayer in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach. "Coronabedingt seien diese drei Jahre zusammengekommen, und somit war umfangreiches Material aufzuarbeiten", so Adolf Seitz, welcher den Rechenschaftsbericht erläuterte und die Zahlen verlas.

Rücklagen liegen in Breitenthal bei über 400.000 Euro

Die Feststellung der Jahresrechnung 2019 ergab wie folgt: Im Verwaltungshaushalt (Einnahmen gegenüber Ausgaben) 2.074.575,19 Euro. Der Vermögenshaushalt (Einnahmen/Ausgaben) 1.144.180,93 Euro. Es wurde ein Schuldenstand per 31.12.2019 von 17.256,23 Euro festgestellt. Der Stand der Rücklagen betrug zum Jahresende 406.250,84 Euro.

Die Feststellung der Jahresrechnung 2020 ergab wie folgt: Im Verwaltungshaushalt (Einnahmen/Ausgaben) 2.371.960,33 Euro. Der Vermögenshaushalt (Einnahmen /Ausgaben) 810.234,38 Euro. Es wurde ein Schuldenstand per 31.12.2020 von 5.752,17 Euro festgestellt. Der Stand der Rücklagen betrug zum Jahresende 971.310,48 Euro.

Die Feststellung der Jahresrechnung 2021 ergab wie folgt: im Verwaltungshaushalt (Einnahmen/Ausgaben) 2.449.904,23 Euro. Der Vermögenshaushalt (Einnahmen/Ausgaben) betrug 803.291,22 Euro.

Es wurde ein Schuldenstand zum 31.12.2021 von 0 Euro festgestellt. Der Stand der Rücklagen betrug zum Jahresende 1.345.274,51 Euro. Bei allen drei Jahresrechnungen wurde der Rechnungsprüfungsausschuss einstimmig durch die Ratsmitglieder entlastet.

Welche Themen im Breitenthaler Rat sonst noch wichtig waren

Flutlichtanlage: Der Verein DJK Breitenthal stellte einen Antrag an die Gemeinde für einen Zuschuss für dessen Flutlichtanlage. Diese wurde auf LED-Leuchten umgestellt. Die Gemeinderäte stimmten einer Beteiligung von 2850 Euro zu.

Mobilfunk: Bereits im April stand die Planung der Errichtung eines Funkmastes auf der Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatssitzung. Nachdem der Vertrag nochmals geprüft worden war, unterzeichnete Wohlhöfler den Nutzungsvertrag. Standort des Funkmastes wird in Nattenhausen sein. Ein Termin für den Ausbau stehe noch nicht fest.

Straßen- und Wegegesetz: Die beiden Straßen mit der Flur Nr. 77/4 und 87/1 wurden im Jahre 1988 mit dem Straßennamen "In Breitenthal" ins Bestandsverzeichnis eingetragen. Nach Beschlussfassung werden sie nun für den Eintrag ins Grundbuch in Nähe Neue Straße umbenannt sowie die Anfangs- und Endpunkte festgelegt.