In Breitenthal entsteht der neue Bauhof für sechs Gemeinden

Plus Bei Winterdienst und Co kooperieren Breitenthal, Aletshausen, Waltenhausen, Ebershausen, Deisenhausen und Wiesenbach. Wie der neue gemeinsame Bauhof geplant ist.

Winterdienst, Straßenpflegearbeiten, Pflege von öffentlichen Plätzen oder auch Friedhöfen: Das sind die klassischen Aufgaben eines kommunalen Bauhofes. Die Gemeinden Breitenthal, Wiesenbach, Deisenhausen, Ebershausen, Waltenhausen und Aletshausen (Verwaltungsgemeinschaft Krumbach) möchten diese Aufgaben künftig gemeinsam angehen. Eine zentrale Rolle spielt dabei ein Neubau östlich von Breitenthal. Breitenthals Bürgermeisterin und VG-Vorsitzende Gabriele Wohlhöfler gab jetzt Einblicke in das bedeutende Projekt.