Breitenthal

vor 32 Min.

In Breitenthal entsteht ein neues Baugebiet mit 25 Plätzen

In Breitenthal entsteht "Am Kirchenweg Süd" an der Straße nach Oberried ein neues Baugebiet.

Plus Was die Gemeinde im Bereich "Am Kirchenweg Süd" plant und wie sich der Baustil in den dörflichen Charakter einfügen soll.

Von Susi Hofmeister

In der Gemeinde Breitenthal entsteht ein neues Baugebiet mit insgesamt rund 25 Plätzen. Die Planung ist in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einen weiteren Schritt vorangebracht worden. Inzwischen zeichnet sich auch konkret ab, wann in diesem Gebiet gebaut werden kann.

