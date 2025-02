Jahreshauptversammlung der FFW Breitenthal

Kommandant Sauter blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück und berichtete über drei Brandeinsätze und sechs technische Hilfeleistungen. Darunter befand sich das Jahrhunderthochwasser, bei dem neben der Evakuierung des Campingplatzes am Oberrieder Weiher, ein gebrochener Damm, zusammen mit den Nattenhauser Kameraden bewältigt werden musste. Zudem mussten diverse Keller ausgepumpt werden, und um die Häuser zu schützen, wurde mit einem Bagger ein Erdwall angelegt. Insgesamt befanden sich 28 Kameraden im Einsatz. Der Großbrand einer Maschinenhalle stellte die Wehr auf eine enorme Probe. Insgesamt befanden sich 22 Kameraden über acht Stunden im Einsatz. Zusätzlich wurde die Breitenthaler Wehr durch alle umliegenden Feuerwehren unterstützt.

In diesem Jahr standen auch Neuwahlen auf dem Programm. Der langjährige 1. Vorstand Andreas Burghard, welcher den Posten über 16 Jahre innehatte, stellte sich nicht mehr zur Wahl und wurde durch Markus Schuster abgelöst. Ebenso stellte sich Kassierer Martin Wohlhöfler nicht mehr zur Wahl und übergab die Aufgabe an Leanne Renz. 2. Vorstand Sebastian Bader, Schriftführer Michael Kaiser, die Kommandanten Josef Sauter und Michael Burghard, die Jugendwarte Tobias Dietrich und Julia Gappe blieben auf ihrem Posten. Als Vertrauensleute blieb Michael Kattler und Thomas Kaiser wurde neu gewählt. Zum Abschluss wurden drei Feuerwehrkameraden geehrt. Der langjährige ehemalige Kommandant Josef Egger wurde für seine zahlreichen Verdienste zum Ehrenkommandanten ernannt und zeitgleich mit 65 Jahren in die Feuerwehrrente verabschiedet. Josef Egger gründete unter anderem die Jugendfeuerwehr in Breitenthal, welche er über Jahre hinweg leitete. Anton Burghard, der über Jahre als Gruppenführer tätig war, wurde zum Ehrenmitglied ernannt und ebenfalls in die Feuerwehrrente verabschiedet. Für seine 40-jährige aktive Tätigkeit wurde Franz Leichtle das Feuerwehrehrenzeichen verliehen. Durch KBM Scherer wurde zuletzt an alle beteiligten Kameraden des Hochwassers die Fluthelfernadel verliehen.

Icon Vergrößern Oben, von links: Die neue Vorstandschaft: Sebastian Bader, Thomas Kaiser, Markus Schuster, Tobias Dietrich, Michael Kaiser, Josef Sauter, Michael Burghard, Julia Gappe, Michael Kattler, Leanne Renz, Martin Wohlhöfler, (unten, von links) ehemaliger Vorstand Andreas Burghard, Anton Burghard, 1. Kommandant Josef Sauter). Foto: Michael Kaiser