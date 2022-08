Breitenthal/Krumbach

18:00 Uhr

In Breitenthal nimmt der neue Bauhof Gestalt an

Der Bauhof für die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach östlich des Breitenthaler Vereinsgeländes nimmt Gestalt an.

Plus Was der Bauhof für Breitenthal, Aletshausen, Waltenhausen, Ebershausen, Deisenhausen und Wiesenbach leisten kann. Mit welchen Kosten gerechnet wird.

Von Peter Bauer

Der gemeinsame Bauhof für die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Krumbach (Breitenthal, Aletshausen, Waltenhausen, Ebershausen, Deisenhausen und Wiesenbach) nimmt sichtbar Gestalt an. Der Bauhof wird in Sachen Straßenpflege oder Winterdienst künftig zum zentralen Dienstleister für diese Gemeinden. Robert Plersch, Bauamtsleiter in der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach, berichtete jetzt über den aktuellen Stand der Arbeiten.

