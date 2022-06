Breitenthal

vor 17 Min.

Musikverein Breitenthal stellt bei Konzert neue Trachten vor

Plus Bei einem beeindruckenden Konzert stellen Musiker und Musikerinnen die vierte Tracht in der Vereinsgeschichte vor. Außerdem standen Ehrungen auf dem Programm.

Von Rupert Strobl

Zum Konzert und der Vorstellung der neuen Tracht hatte der Musikverein Breitenthal geladen. Und bereits mit dem Auftakt des ersten Stückes „The Hounds of Spring“, einer dreiteiligen Ouvertüre, spürte man das Können und die Harmonie des 45-köpfigen Blasorchesters. Vor allem im Schlussteil steigerte sich das Klangvolumen des von Alfred Reed komponierten Bildes einer jungen Liebe im Frühling. Danach standen „Hobbits“ von Johan de Meij, aus der fünfsätzigen Sinfonie „The Lord oft the Rings“ und „Legends of the Fall“, aus der Musik zum Film „Legenden der Leidenschaft“ von James Horner auf dem Programm, zu dem die Vorsitzende Lisa Doll begrüßte. Theresa Kober führte in die Musikstücke ein, die dann von Marina Beer meisterhaft dirigiert wurden. Die Zuhörer im gut besetzten Saal des Vereinsheimes dankten der differenzierten Spielweise mit perfekt vorgetragenen hohen und tiefen, lauten und leisen Sequenzen der Kompositionen mit viel Applaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .