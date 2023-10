Nur die Flaute stört das Fest der Segler auf dem Oberrieder Weiher

Der Segelklub Breitenthal veranstaltet seine Herbstregatta und feiert eine Premiere in seiner 50-jährigen Vereinsgeschichte. Die Sieger kommen aus der Region.

Zum ersten Mal in der 50-jährigen Geschichte des Segelklubs Breitenthal war eine Wettfahrt als überregionale Ranglistenregatta ausgeschrieben und rückte somit auch in den Fokus internationaler Teilnehmer in der Seggerlingklasse. Der Klassensieg am Oberrieder Weiher blieb dennoch einem Einheimischen vorbehalten: Achim Rampp aus Zaiertshofen setzte sich durch.

Wenig Wind, langes Warten

Der erste Sport-Tag war geprägt von wenig Wind und langem Warten. Gegen Abend konnte dann doch noch eine vollständige Wettfahrt stattfinden. Es gingen 17 Boote der Seggerling-Klasse sowie jeweils vier Boote in der offen Jollenklasse und in der Jüngstenklasse Optimist an den Start. Die hier erreichten Resultate bedeuteten gleich das Endergebnis, denn der zweite Tag brachte noch weniger Wind und somit mussten die Segler notgedrungen ihre Boote reparieren, optimieren oder auch einfach nur untereinander fachsimpeln.

Da war was los: Segelboot-Parade während der Herbstregatta des SC Breitenthal auf dem Oberrieder Weiher. Foto: Sammlung Rampp

Weitere Tage vor Ort wurden von vielen Teilnehmern zu Trainingszwecken genutzt, wobei sich der Oberrieder Weiher als sehr anspruchsvoll herausstellte und besonders der nun plötzlich kräftige Wind die Sportler und ihr Material zeitweise an Grenzen brachte. Die Teilnehmenden waren einstimmig begeistert von der Organisation des ausrichtenden Vereins und vom Gelände; alle wünschten sich eine Neuauflage 2024.

Für die Sicherheit der Segler auf dem Wasser sorgte die Wasserwacht Krumbach. (AZ)

Ergebnisse

Seggerling: 1. Achim Rampp (SC Breitenthal) 2. Marc Engelhard (SSC Kahl), 3. Thomas Lauchs (SC Templin)

Jollen: 1. Sarah Hechelmann (SG Thalfingen), 2. Felix Spring (SSG Rottachsee) 3. Lucia Spring (SSG Rottachsee)

Optimist: 1. Sina Rampp (SC Breitenthal) 2. Piet Rampp (SC Breitenthal) 3. Ella Egethenmeyer (SG Thalfingen)