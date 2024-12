Paketzusteller weicht Auto aus und kollidiert mit Wegweiser

Am Donnerstag um 18.35 Uhr fuhr laut Polizeibericht ein 21-jähriger Paketzusteller mit seinem Kleintransporter in Breitenthal auf der Neuen Straße in östliche Richtung. Es soll vor ihm von links aus der untergeordneten Ingstetter Straße ein Pkw eingefahren sein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Paketzusteller nach rechts ausweichen und fuhr gegen eine Wegweisertafel. Der andere Pkw fuhr weiter in Richtung Ortsmitte. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 melden. (AZ)

