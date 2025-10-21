Pfarreiengemeinschaft feiert 20-jähriges Bestehen

Es war ein besonderer Kirchweihsonntag für die Gläubigen aus Bleichen, Breitenthal, Deisenhausen, Nattenhausen und Wiesenbach: Sie feierten an diesem Tag gemeinsam 20 Jahre Pfarreiengemeinschaft. Dabei hatte die Zusammenarbeit im Günztal eigentlich schon etwas früher begonnen, wie Pfarrer Klaus Bucher in seiner Predigt berichtete. Einzelne Pfarreien hatten sich schon in den 1990er Jahren gegenseitig unterstützt, bevor 2005 dann offiziell die Gründung der Pfarreiengemeinschaft folgte. Zehn Jahre später stieß auch Wiesenbach dazu. Bedingt durch den Priestermangel werden die pastoralen Räume, also die Zusammenschlüsse der Pfarreien zu Gemeinschaften, immer wichtiger, so Pfarrer Bucher. Doch im Gegensatz zu großen Einheiten wie sie etwa in den Bistümern Trier und Freiburg geschaffen wurden, habe das Bistum Augsburg sich bewusst für "die KIrche im Dorf" entschieden, um die historisch gewachsenen Pfarrgemeinden mit ihrer Identität zu erhalten.

Beim Festgottesdienst und dem anschließenden Empfang wurde spürbar, dass sich im Laufe der Jahre aus dem Zweckbündnis eine echte Gemeinschaft entwickelt hat, die rund ums Kirchenjahr eng zusammenarbeitet und auch die Jubiläumsfeier gemeinschaftlich zu einem besonderen Anlass machte. Dieser Zusammenhalt war auch zu hören, als das für diesen Anlass zusammengestelle Projektorchester aus Musikerinnen und Musikern aller Mitgliedsgemeinden aufspielte. Sie hatten zuvor auch den festlichen Kirchenzug begleitet. Den Festgottesdienst umrahmten der Chor der Pfarreiengemeinschaft und Organist Markus Lecheler. Mucksmäuschenstill wurde es, als die Kindergartenkinder mit ihren Liedern ihren großen Auftritt beim Empfang hatten und die Gäste beeindruckten. Auch Josef Merk als Pastoralratsvorsitzender freute sich über das gelungene Geburtstagsfest der zusammengewachsenen Pfarreiengemeinschaft, die nach 20 Jahren nun beschwingt und begeistert in die gemeinsame Zukunft geht.

