Sie begrüßen schwimmend das neue Jahr

Plus Das Silvesterschwimmen im Oberrieder Weiher konnte jetzt nach der coronabedingten Pause wieder stattfinden. Welche Besonderheiten es diesmal gab.

Diese Liaison ist über Jahrzehnte gewachsen: Die „alle Jahre wieder“ erneuert gepflegte „partnerschaftliche Verbindung" zwischen der Krumbacher Wasserwacht und dem Oberrieder Weiher. Sommer für Sommer sind die Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer im Wach-Dienst vor Ort präsent. Und der 31. Dezember für die Wasserwächter ein fixer Lokaltermin am See. Denn: „Der Silvestertag – das ist des Wasserwächters Badetag“. Nach einer coronabedingten Pause konnte dieser außergewöhnliche Badetag jetzt wieder stattfinden.