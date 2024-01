Breitenthal

Silvesterschwimmen: Glücksgefühle bei fünf Grad Wassertemperatur

Plus Erstmals stürzen sich mehr als 100 Schwimmerinnen und Schwimmer vor der neuen Wache der Wasserwacht in den Oberrieder Weiher. Auch der Kreisvorsitzende macht mit.

Von Rebekka Jakob

Es war eine interessante Mischung von Besucherinnen und Besuchern, die sich am letzten Tag des Jahres am Oberrieder Weiher getummelt haben. Die einen mit dicker Jacke, Winterstiefeln und Mütze. Die anderen mit Badeanzug, Schlappen und Zipfelmütze. Das traditionelle Silvesterschwimmen der Wasserwacht hat Hunderte am Nachmittag des 31. Dezember an den See gelockt. Und mehr als Hundert Frauen, Männer und Kinder schicken sich an, das alte Jahr mit eiskaltem Badespaß gebührend zu verabschieden.

Hans Reichhart, Kreisvorsitzender des BRK, hat Hose und warme Jacke ebenfalls gegen die Badehose eingetauscht - er will sein Versprechen aus dem vergangenen Jahr einlösen und diesmal selber mit ins kühle Nass steigen. Sein Sohn, Landrat Hans Reichhart, und Enkelin Theresa unterstützen ihn vom Ufer aus bei dem Vorhaben. Der ehemalige Bürgermeister von Jettingen-Scheppach hält Wort - und steigt zumindest bis zur Hüfte ebenfalls in den Oberrieder Weiher. Vorher hat er noch auf dem Steg die mehreren Hundert Neugierigen begrüßt, die das Spektakel aus Zuschauerinnen und Zuschauer miterleben wollen.

