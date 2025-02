Unbekannter klaut Bargeld aus Haus in Breitenthal

Am Dienstag ist zwischen 17.45 und 18.45 Uhr ein unbekannter Täter über einen unversperrten Kellereingang in ein Einfamilienhaus in der Neuen Straße in Breitenthal eingedrungen. Aus einem Zimmer im Erdgeschoss entwendete der Täter laut Polizei Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe. Weitere Räume und Wertgegenstände blieben unberührt. Der Geschädigte und seine Eltern hielten sich zur Tatzeit im benachbarten Stall auf und bemerkten den Einbruch nicht. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

