Unbekannter tritt nachts Breitenthal Seitenspiegel ab

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einer nächtlichen Sachbeschädigung in der Brühlstraße in Breitenthal machen können.

In der Zeit von Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 07.45 Uhr, hat ein Ehepaar ihre zwei Fahrzeuge in der Brühlgasse in Breitenthal abgestellt. Als sie am zu ihren Pkw zurückkehrten, bemerkten sie laut Polizei, dass an beiden Fahrzeugen die Seitenspiegel abgetreten wurden. Die Geschädigte konnte nachts gegen 2.30 Uhr ein Geräusch wahrnehmen, sah aber keine Person auf der Straße. Zeugen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)