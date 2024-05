Unfall bei Breitenthal: Straße musste vorübergehend gesperrt werden

Nach einem Unfall auf der St 2019 bei Breitenthal ist eine Fahrspur gesperrt. Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort, verletzt wurde niemand.

Am westlichen Ortsausgang bei Breitenthal ist es am Freitagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West fuhr gegen 12 Uhr fuhr ein Auto auf der Staatsstraße 2018 Richtung Illertissen. Nach dem Ortsausgang Breitenthal nahm der Fahrer laut Polizei fälschlicherweise an, dass das Auto vor ihm nach rechts abbiegen wird. Dies war jedoch nicht der Fall, daraufhin kam es zu einem leichten Verkehrsunfall. Eines der Autos fuhr in die Böschung, verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. Die Staatsstraße 2018 wurde für die Aufräumarbeiten bis etwa 14.30 Uhr einspurig gesperrt. (herb)

