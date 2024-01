Breitenthal

Urban Lecheler hat seine Heimat Breitenthal über Jahrzehnte geprägt

Plus Der langjährige Bürgermeister ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Sein Leben steht auch für die besonderen Entwicklungen der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Von Peter Bauer

36 Jahre: Allein diese Zahl deutet die Lebensleistung von Urban Lecheler auf eine beeindruckende Weise an. 1966 wurde der erstmals in den Breitenthaler Gemeinderat gewählt, 18 Jahre (von 1984 bis 2002) war er Bürgermeister der Gesamtgemeinde Breitenthal. Urban Lecheler hat die Ortsentwicklung in Breitenthal und seiner Ortsteile Nattenhausen und Oberried über einen langen Zeitraum geprägt. Sein Leben ist gleichermaßen ein Spiegelbild der Wendungen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Nun ist Lecheler im Alter von 91 Jahren gestorben.

1966: In dem Jahr, als Lecheler in den Breitenthaler Gemeinderat gewählt wurde, um bereits kurz darauf Zweiter Bürgermeister zu werden, wurde in England bei der Fußball-WM das legendäre Wembley-Finale ausgespielt. Es war für Deutschland ein besonderer Moment. Lecheler, 1932 geboren, hat aber auch die Untiefen der deutschen Geschichte in seiner Kindheit und Jugend auf eine bittere Weise kennengelernt. "Mein Vater war bereits im Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) in Frankreich schwer verwundet worden, eine Beinverletzung, die ihm sein ganzes Leben zu schaffen machte", hat er einmal im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt. Im Zweiten Weltkrieg sind zwei seiner Onkel gefallen, einer und ein Cousin sind vermisst. Oft hat Lecheler geschildert, wie er 1939 den Auszug deutscher Soldaten Richtung Babenhausen, ihren Marsch in den Kriegseinsatz, gesehen habe. "Mein Onkel war auch dabei."

