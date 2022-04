Warum Breitenthal die Kita-Gebühren erhöht

Plus Sitzung im Gemeinderat: Welche Kita-Gebühren jetzt von den Kommunalpolitikern beschlossen wurden und wo in der Gemeinde ein neuer Funkmast entsteht.

Die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Kita-Plätzen ist eine der großen Herausforderungen für Städte und Gemeinden. Hohe Summen wurden und werden in vielen Orten investiert. Wiederholt steht damit aber auch wie jetzt in Breitenthal die Höhe der Kita-Gebühren auf der Tagesordnung. Der Gemeinderat hat sich jetzt entschlossen, die Gebühren "anzupassen".