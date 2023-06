Breitenthal

vor 17 Min.

Warum die Oberrieder Brückensperrung mitten in der Badesaison sein muss

Plus Die Günzbrücke nahe des Oberrieder Weihers wird während der Pfingstferien und darüber hinaus saniert. So reagieren Badegäste auf die aktuelle Situation.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Der Oberrieder Weiher bei Breitenthal zählt zu den beliebtesten Naherholungsgebieten in unserer Region. An sonnigen Sommertagen und vor allem während der Schulferien fahren tagsüber viele Menschen mit dem Auto zum Badesee. Doch an manchen Tagen gibt es Verkehrsprobleme. Der Grund dafür ist die Sperrung der Günzbrücke, über die von Nordosten die Hauptzufahrt zum Weiher führt. Wie berichtet, ist die Brücke längst in die Jahre gekommen. Sie muss saniert werden. Die Kappen sind kaputt, der Belag ist undicht, es gibt Korrosionsschäden und auch das Brückengeländer entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards. Breitenthals Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler erklärt, warum die Arbeiten nicht schon im Frühjahr, vor der Badesaison, vollzogen wurden.

Sanierung während der Badesaison: Einige Gäste zeigen wenig Verständnis

Gegenüber unserer Redaktion zeigen einige Leserinnen und Leser Unverständnis gegenüber den derzeitigen Bautätigkeiten an der Brücke. Vor allem der gewählte Zeitpunkt inmitten der Pfingstferien sei nicht nachvollziehbar, so die Meinung einiger. Als umständlich wird die Umleitung des Verkehrs über Breitenthal und Oberried empfunden. Andere sehen dies wiederum gelassen. Es sei ja damit zu rechnen, dass die Sanierungsarbeiten bald abgeschlossen seien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen