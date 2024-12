Was der Förderverein für die Breitenthaler Heilig-Kreuz-Kirche leistet

„Wir haben in den vergangenen sechs Jahren gemeinsam großes geleistet, doch vor uns stehen noch Herausforderungen die es zu bewältigen gilt.“ Mit diesen Worten spannte Vorsitzender Markus Lecheler bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins Heilig.Kreuz-Kirche Breitenthal den Bogen zwischen der Vereinsgründung im Jahr 2018, der zwischenzeitlich erfolgten umfassenden Kirchenrestaurierung und seinem Ausblick für die Zukunft.

Schriftführer Torsten Hergesell erläuterte in seinem Bericht die aktuelle Mitgliederstruktur. Der Verein zählt derzeit 99 Mitglieder, doch ist das Durchschnittsalter der Mitglieder verhältnismäßig hoch. Somit gelte es kontinuierlich, insbesondere jüngere Menschen in der Pfarrgemeinde als Mitglieder zu gewinnen.

Schatzmeisterin Christina Schmid verwies in ihrem Rechenschaftsbericht auf eine stattliche Anzahl an Spenden, die er möglich machte der Kirchenstiftung im abgelaufenen Jahr einen Förderbeitrag in Höhe von 40.000 Euro aus Spenden und Beiträgen bereitzustellen. Damit stieg die gesamte Fördersumme auf 105.000 Euro an.

Viele Menschen setzen sich für den Erhalt der Pfarrkirche ein

Vorsitzender Markus Lecheler bestätigte die hochherzige Bereitschaft vieler Menschen, sich für die Erhaltung der Pfarrkirche einzusetzen. „Mehr als 100.000 Euro in sechs Jahren als Förderung bereitstellen zu können, ist nicht selbstverständlich. Dies war in der Vergangenheit wichtig und wird es auch noch in Zukunft bleiben.“

Damit leitete Lecheler auf den Bericht von Kirchenpfleger August Blum über, der einen detaillierten Einblick in die Finanzierung der Kirchenrestaurierung gab. Nachdem einige große Gewerke erst sehr spät abgerechnet wurden, war es erst im abgelaufenen Jahr möglich, sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Mit knapp 1,78 Millionen Euro ist die Restaurierung ca. 100.000 Euro teurer geworden als veranschlagt. „Nach Abzug noch zu erwartender Zuschüsse müssen wir eine Finanzierungslücke in Höhe von knapp 66.000 Euro aus unseren Eigenmitteln schließen.“

Vorsitzender Markus Lecheler sagte der Kirchenstiftung eine weitere Unterstützung aus dem Kapitalstock des Fördervereins zu, doch reiche diese nur zu einem Teil aus, die Finanzierungslücke zu schließen. Bei den anschließenden Neuwahlen ergaben sich keine Veränderungen, sodass die Vorstandschaft seit der Vereinsgründung unverändert bestehen bleibt:

Erster Vorsitzender: Markus Lecheler. Zweiter Vorsitzender: Dekan Klaus Bucher. Schriftführer: Torsten Hergesell. Schatzmeisterin: Christina Schmid. Beisitzer: Sigrid Lecheler, August Blum, Thomas Sommer. Markus Lecheler dankte allen Vorstandsmitgliedern für Ihre Bereitschaft, weiterhin Verantwortung im Förderverein zu übernehmen. Auch die einige Tage vorher durchgeführte Neuwahl der Kirchenverwaltung sei ein gutes Zeichen, wenn Menschen Verantwortung für den Erhalt der „Kirche im Dorf“ übernehmen. „Alleine schaffen wir das jedoch nicht, weder die Kirchenverwaltung, noch wir im Förderverein.“ So hofft der Vorsitzende weiterhin auf die gute Spendenbereitschaft der Mitglieder und Gönner des Vereins. (AZ)