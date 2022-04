Breitenthal

vor 19 Min.

Was der neue Bauhof in Breitenthal leisten kann

Spatenstich für den neuen Bauhof in Breitenthal: Es ist ein besonderer Moment für die Gemeinden Breitenthal, Aletshausen, Waltenhausen, Ebershausen, Deisenhausen und Wiesenbach.

Plus Beim Winterdienst, bei der Friedhofspflege und anderen Aufgaben arbeiten Breitenthal, Wiesenbach, Deisenhausen, Ebershausen, Waltenhausen und Aletshausen eng zusammen.

Von Peter Bauer

Eine Brille aus dem Jahr 1911? Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler erzählt, dass sie dieses besondere Stück vor einiger Zeit in ihrem Haus gefunden habe. Es ist auch diese Episode am Rande des Baustellentreffens, die andeutet, was für ein besonderer Zeitpunkt der Spatenstich für den neuen Bauhof ist und wie wichtig das Projekt ist. Für alle beteiligten Gemeinden (Breitenthal, Aletshausen, Waltenhausen, Ebershausen, Deisenhausen und Wiesenbach) gleichermaßen. Winterdienst, Straßenpflegearbeiten und Ähnliches: Das soll für die Gemeinden künftig vom Bauhof "aus einer Hand" erledigt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen