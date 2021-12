Breitenthal

Was die Krumbacher Wasserwacht zur Absage des Silvesterschwimmens sagt

Plus Das Silvesterschwimmen am Oberrieder Weiher war 40 Jahre lang ein fester Termin der Wasserwacht Krumbach. Jetzt fällt es zum zweiten Mal aus. Ein Gespräch mit Nico Harder, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Wasserwacht.

Von Julia Plail

Jedes Jahr haben sich bis zu 100 Badebegeisterte am 31. Dezember am Oberrieder Weiher getroffen und den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Wie schwer war die Entscheidung, auch in diesem Jahr das Silvesterschwimmen abzusagen?



Nico Harder: Das Silvesterschwimmen ist Tradition. Mit dieser Aktion wird das alte Jahr verabschiedet. Deshalb fiel es uns letztes Jahr schon nicht leicht, dieses Ereignis abzusagen. Aufgrund des Versammlungsverbotes wird das Silvesterschwimmen auch dieses Jahr wieder ausfallen. So schwer es uns fällt, aber die Wasserwacht hat eine Vorbildfunktion und sollte deshalb mit gutem Beispiel vorangehen.

