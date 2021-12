Wintereinbruch verursacht Stromausfälle bei Deisenhausen

Plus Bei Kerzenschein mussten einige Menschen im südlichen Landkreis Günzburg den Abend verbringen. Warum der Strom plötzlich weg war rund um Deisenhausen und in einigen anderen Ortschaften.

Im Kerzenschein bei der Lektüre eines Buches oder bei Kartenspielen verbrachten einige Menschen im südlichen Landkreis Günzburg den Mittwochabend. So erzählte es jedenfalls eine Frau aus Breitenthal unserer Redaktion. Den Kindern wurde auch erklärt, den Handy-Akku einmal zu schonen. Es kam nämlich kurz vor 21 Uhr zu einem Stromausfall im Bereich Deisenhausen. Das teilt die LEW auf Nachfrage unserer Redaktion mit.