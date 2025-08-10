Briefe und Urlaubsgrüße gegen die Einsamkeit: AWO Krumbach startet Seniorenpost

Ein handgeschriebener Brief, eine bunte Postkarte oder ein liebevoll gemaltes Bild – manchmal braucht es nur kleine Gesten, um große Freude zu schenken. Genau daran knüpft die neue Aktion „Seniorenpost“ des AWO-Ortsvereins Krumbach an. Nachdem im vergangenen Jahr Kinder mit Weihnachtsbriefen für leuchtende Augen im Seniorenheim gesorgt hatten, soll die Idee nun wachsen: Dieses Mal sind auch Erwachsene eingeladen, regelmäßig an die Bewohnerinnen und Bewohner zu schreiben – nicht nur zu besonderen Anlässen, sondern das ganze Jahr über.
Krumbach
