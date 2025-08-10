Icon Menü
Briefe an Senioren: Mit der AWO Krumbach Einsamkeit besiegen und Freude schenken

Krumbach

Briefe und Urlaubsgrüße gegen die Einsamkeit: AWO Krumbach startet Seniorenpost

Die Arbeiterwohlfahrt Krumbach ruft Jung und Alt dazu auf, regelmäßig Briefe, Postkarten und kleine Basteleien an die Bewohner des AWO-Seniorenheims zu schicken.
    Claudia Berchtold und Peter Tschochohei freuen sich auf viele Einsendungen zur Aktion „Seniorenpost“ der AWO – Ortverein Krumbach.
    Claudia Berchtold und Peter Tschochohei freuen sich auf viele Einsendungen zur Aktion „Seniorenpost“ der AWO – Ortverein Krumbach. Foto: Tanja Hille

    Ein handgeschriebener Brief, eine bunte Postkarte oder ein liebevoll gemaltes Bild – manchmal braucht es nur kleine Gesten, um große Freude zu schenken. Genau daran knüpft die neue Aktion „Seniorenpost“ des AWO-Ortsvereins Krumbach an. Nachdem im vergangenen Jahr Kinder mit Weihnachtsbriefen für leuchtende Augen im Seniorenheim gesorgt hatten, soll die Idee nun wachsen: Dieses Mal sind auch Erwachsene eingeladen, regelmäßig an die Bewohnerinnen und Bewohner zu schreiben – nicht nur zu besonderen Anlässen, sondern das ganze Jahr über.

