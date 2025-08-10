Briefe und Urlaubsgrüße gegen die Einsamkeit: AWO Krumbach startet Seniorenpost

Ein handgeschriebener Brief, eine bunte Postkarte oder ein liebevoll gemaltes Bild – manchmal braucht es nur kleine Gesten, um große Freude zu schenken. Genau daran knüpft die neue Aktion „Seniorenpost“ des AWO-Ortsvereins Krumbach an. Nachdem im vergangenen Jahr Kinder mit Weihnachtsbriefen für leuchtende Augen im Seniorenheim gesorgt hatten, soll die Idee nun wachsen: Dieses Mal sind auch Erwachsene eingeladen, regelmäßig an die Bewohnerinnen und Bewohner zu schreiben – nicht nur zu besonderen Anlässen, sondern das ganze Jahr über.

Tanja Hille Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86381 Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

AWO Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis