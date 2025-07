Wie Krumbacher Bürger die Zukunft ihrer Stadt mitgestalten

Am Ende klebten viele bunte Zettelchen mit Klebepunkten an Pinnwänden oder standen als Karten auf einem Fotohalter auf einem riesigen Luftbild der Stadt Krumbach. Sie enthielten Ideen und Anregungen für eine lebenswerte Stadt Krumbach in der Zukunft. Geschrieben haben sie rund 50 Menschen, die am Montagabend zum „Werkstattforum Krumbach 2040“ in den Stadtsaal gekommen waren. Vorgestellt wurde dort das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK), das von Stadtplanern im Büro „UmbauStadt“ fachlich begleitet und mit einer Steuerungsgruppe abgesprochen wird.

Annegret Döring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis