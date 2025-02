Ein Faschingsumzug mit lauter maskierten Mädchen und Buben zog durch Krumbach

Für die Krumbacher Grundschulkinder hieß es am rußigen Freitag raus aus dem Schulalltag und rein in die Kostüme. Einfach mal die Figuren sein, die ihre heimlichen Helden und Heldinnen sind. Derart kostümiert zogen sie zusammen mit ihren Lehrkräften und den Krumbacher Faschingsgilden und Vertretern der Fachakademie für Sozialpädagogik durch den Krumbacher Stadtgarten.

Icon Vergrößern Die kleinen Mäschkerla drängten sich durch die Kirchenstraße in Krumbach beim Faschingumzug. Foto: Elisabeth Schmid Icon Schließen Schließen Die kleinen Mäschkerla drängten sich durch die Kirchenstraße in Krumbach beim Faschingumzug. Foto: Elisabeth Schmid

Einmal Pippi Langstrumpf sein, genauso wie das kleine freche Mädchen aus Astrid Lindgrens Kinderbuch. Oder einmal sich wie Supermann oder Spiderman fühlen - die Kinder liebten es, sich zu verkleiden. Tierische Kostüme zogen die Kinder auch magisch an. So wurden Löwen, Rehe, Zebras oder auch Häschen oder Bären, sogar ein Einhorn war dabei. Auch die Lehrkräfte erschienen kostümiert. Ein bunter Reigen, mit ausgelassenen, gut gelaunten Schulkindern zog sich durch die Innenstadt. Mit bekannten Faschings- und Stimmungsliedern ging es vom Stadtpark um 10 Uhr los. Auch Faschingsgilden Krumbachs, die Schlorper, die Rosenmontagswitwen, die Zylinderer und die Gaudiweiber sorgten ebenfalls für gute Stimmung. Für Sicherheit beim Umzug sorgten Feuerwehr und Polizei. Zum Schluss gab es im Stadtpark ein buntes Faschingstreiben. Auf der Bühne boten die Schüler der Fachakademie ein tolles Tanzprogramm. Bekannte Faschingslieder, wie „Madalena“ wurden von den Kindern mitgesungen und auch mitgetanzt. Simone Micheler, die Leiterin der Grundschule, moderierte das Spektakel und heizte mit dem Faschingsschlachtruf „G-S-K, G-S-K“ die Stimmung so richtig an. Anschließend ging es mit einer Polonaise durch den Stadtgarten wieder zur Schule. Dort wartete leckeres Gebäck, gesponsert vom Elternbeirat und den Gilden, auf die kleinen Narren.

Icon Vergrößern In einem besonderen Gefährt begleiteten die Zylinderer den Faschingsumzug der Grundschule Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid Icon Schließen Schließen In einem besonderen Gefährt begleiteten die Zylinderer den Faschingsumzug der Grundschule Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Icon Vergrößern Schülerinnen der Fachakademie für Sozialpädagogik animierten die Kinder, ein Tänzchen zu wagen. Foto: Elisabeth Schmid Icon Schließen Schließen Schülerinnen der Fachakademie für Sozialpädagogik animierten die Kinder, ein Tänzchen zu wagen. Foto: Elisabeth Schmid

Icon Vergrößern Bunte Kostümparade für den Faschingsumzug der Grundschule Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid Icon Schließen Schließen Bunte Kostümparade für den Faschingsumzug der Grundschule Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid